1 мая, 13:23

Неизвестный открыл стрельбу в Киеве, полиция объявила спецоперацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz

В Святошинском районе Киева произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию по поиску злоумышленника. Об этом сообщила столичная полиция.

Неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвёл несколько выстрелов. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Для розыска стрелявшего задействованы все наряды городской полиции.

Украинские паблики и СМИ сообщали, что женщина с ребёнком заявила о нападении: по её словам, она ехала в автомобиле, когда с ней поравнялось другое авто, откуда и прозвучали выстрелы. Официального подтверждения этой версии от полиции пока нет. Операция по задержанию стрелка продолжается.

Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в МВД после стрельбы в Киеве

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что стрельба в Киеве, унёсшая шесть жизней, может стать не последней трагедией, а началом серии кровавых эпизодов. По его словам, на фоне депрессии, большого числа бывших военных и оружия на руках у населения число терактов будет расти.

Анастасия Никонорова
