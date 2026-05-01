Неизвестный открыл стрельбу в Киеве, полиция объявила спецоперацию
В Святошинском районе Киева произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию по поиску злоумышленника. Об этом сообщила столичная полиция.
Неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвёл несколько выстрелов. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет. Для розыска стрелявшего задействованы все наряды городской полиции.
Украинские паблики и СМИ сообщали, что женщина с ребёнком заявила о нападении: по её словам, она ехала в автомобиле, когда с ней поравнялось другое авто, откуда и прозвучали выстрелы. Официального подтверждения этой версии от полиции пока нет. Операция по задержанию стрелка продолжается.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что стрельба в Киеве, унёсшая шесть жизней, может стать не последней трагедией, а началом серии кровавых эпизодов. По его словам, на фоне депрессии, большого числа бывших военных и оружия на руках у населения число терактов будет расти.
