Пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе киевской многоэтажки

В Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого комплекса. Инцидент произошёл в Подольском районе рядом с ЖК «Варшавский». Об этом передаёт издание «Страна».

Очевидцы сообщили, что неадекватный гражданин в состоянии опьянения начал стрелять из оружия на улице. Полиция оперативно прибыла на место. Сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию и задержали стрелявшего.

Стрельба в Киеве.

Предварительное расследование установило — конфликт возник между двумя мужчинами. Ссора переросла в драку. Один из участников достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в сторону оппонента. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

