10 мая, 12:01

В Закарпатье сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikola Lysogor

На западе Украины в Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который является аналогом военкомата, применили оружие против представителей цыганской общины, пытавшихся штурмовать здание. Об этом рассказал украинский журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошёл в посёлке Межгорье после того, как сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали одного из членов местной цыганской общины. Как сообщил журналист, возле здания собралось около 30 человек, которые попытались выломать дверь и ворваться внутрь.

В момент возникшего конфликта сотрудники военкомата применили оружие и открыли стрельбу, при этом какие-либо официальные данные о том, есть ли в результате этой перестрелки пострадавшие или раненые, в настоящий момент не приводятся.

В Незалежной военно-учётные работники систематически действуют грубо, силой заталкивая людей в служебные автобусы. В народе такие действия уже давно называют «бусификацией».

В Кривом Роге сотрудники ТЦК не отпустили мобилизованного на похороны матери

Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Украины провели более сорока следственных мероприятий в отношении бывших и нынешних руководителей территориальных центров комплектования. Также они оформили полторы сотни протоколов по фактам коррупции.

Вероника Бакумченко
