Пожилой москвич открыл огонь из винтовки по детской площадке

В Москве задержали мужчину, стрелявшего из пневматической винтовки в сторону детской площадки. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Выяснилось, что 66-летний мужчина вёл огонь прямо из своей квартиры. Он произвёл несколько выстрелов по дворовой территории.

К счастью, пули ни в кого не попали.

Информация о подозрительных хлопках поступила участковому отдела МВД по району Орехово-Борисово Северное. Полицейский незамедлительно выдвинулся по указанному адресу вместе с патрульно-постовой службой. Вскоре личность стрелявшего была установлена.

Гражданина доставили в территориальный отдел для разбирательств. Принадлежавшее ему пневматическое оружие изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.