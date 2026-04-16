Пенсионер устроил стрельбу из винтовки у детского сада в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошёл опасный инцидент: 15 апреля на Светлановском проспекте раздались выстрелы. Очевидцы сообщили правоохранителям, что неизвестный вел огонь по территории детского садика.

На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции, которые быстро вычислили стрелявшего. Нарушителем спокойствия оказался 72-летний местный житель, проживающий на первом этаже многоквартирного дома.

Как выяснилось, пожилой мужчина решил «проверить» приобретенную пневматическую винтовку. Своим импровизированным тиром он выбрал двор, расположенный вплотную к игровой зоне для малышей. В качестве мишеней дед использовал расставленные бутылки.

Стражи порядка изъяли опасное снаряжение и доставили владельца в отделение для дачи показаний. После проведения опроса гражданина отпустили под обязательство о явке.

Сейчас правоохранители изучают обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Игнорирование мер безопасности обернулось для пенсионера серьезными неприятностями с законом.

Ранее в Красносельском районе Северной столицы задержали 17-летнего юношу, который после расставания с девушкой восемь раз выстрелил ей в спину из пневматического пистолета. 20-летняя пострадавшая обратилась в травмпункт с ранениями плеча и бедра и была госпитализирована. В ходе разбирательства выяснилось, что стрелял её бывший молодой человек, житель Луги.