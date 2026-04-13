Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 15:05

Пензенец случайно застрелил подростка из ружья во время охоты на уток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

В Пензенской области скончался 15-летний школьник, в него в Городищенском районе по неосторожности выстрелил из ружья 56-летний местный житель. Мужчина находился вместе с товарищем на охоте, сообщают СК и прокуратура региона.

«10 апреля 2026 года 56-летний житель Городищенского района в результате неосторожного обращения с оружием, находясь на охоте в лесном массиве, произвёл выстрел в мальчика 2011 года рождения. От полученного ранения подросток скончался в учреждении здравоохранения», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемый полностью признал свою вину. Как уточнили в правоохранительных органах, погибший не был родственником стрелявшего — мальчика взял на охоту его дядя, а выстрел произвёл друг семьи. Оружие было заряжено дробью.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar