Подросток 8 раз выстрелил в бывшую девушку, окончательно испортив их отношения

В Красносельском районе Северной столицы задержали 17-летнего юношу, который после расставания с девушкой восемь раз выстрелил ей в спину из пневматического пистолета, сообщает 78.ru со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным издания, сообщение о нападении поступило в полицию 12 апреля около 10:00.

20-летняя пострадавшая обратилась в травмпункт с ранениями плеча и бедра и была госпитализирована. В ходе разбирательства выяснилось, что стрелял её бывший молодой человек, житель Луги. Он произвёл не менее восьми выстрелов, находясь в подъезде её дома. Девушка написала заявление в полицию, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Верещагинском районе Пермского края 45-летний местный житель задушил свою беременную любовницу, чтобы скрыть измену от жены. Однако мужчина был задержан и заключён под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.