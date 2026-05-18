18 мая, 08:28

Киевлянка открыла стрельбу во дворе жилого дома

Обложка © ChatGPT

В Киеве женщина открыла стрельбу во дворе жилого дома, ранив мужчину. Об этом сообщила местная полиция.

27-летний потерпевший сделал замечание из-за громкого поведения компании, отдыхавшей возле его дома. Одна из присутствовавших женщин достала пистолет и выстрелила в него несколько раз, после чего скрылась.

Мужчину госпитализировали с ранениями живота и руки. Стрелявшую задержали — ею оказалась местная жительница 43 лет.

При обыске у неё изъяли пистолет и патроны. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее на Украине мужчина открыл огонь из-за сорванной детьми сирени. Он попытался догнать несовершеннолетних, но ему это не удалось. Тогда злоумышленник вернулся домой за пистолетом и открыл стрельбу.

Дарья Денисова
