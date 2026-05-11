В Харьковской области заградительные отряды ВСУ ликвидировали двоих военнослужащих Вооружённых сил Украины, когда те попытались сбежать с занимаемых позиций. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Согласно сведениям, полученным источника, речь идёт о солдатах, служивших в 159-й отдельной механизированной бригаде. Инцидент развернулся неподалёку от населённого пункта Шестеровка.

По словам собеседника агентства, ещё трём бойцам, попытавшимся оставить позиции, удалось спастись бегством в лесистой местности, а остальные солдаты добровольно вернулись на оборудованный оборонительный пункт.

