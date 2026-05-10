Стали известны масштабы дезертирства в рядах Вооружённых сил Украины. С начала 2026 года свои части самовольно покинули примерно 70–80 тысяч военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытые данные местных правоохранителей, народных депутатов и прессы.

Генпрокуратура страны перестала делиться этой печальной статистикой с октября 2025-го, сославшись на соображения национальной безопасности. Однако сведения продолжают поступать из других источников. В частности, соответствующие цифры называли парламентарии Руслан Горбенко, Роман Костенко и Анна Скороход.

До того как отчётность была засекречена, ведомство фиксировало до 17–18 тысяч беглецов ежемесячно, а в октябре этот показатель превысил 20 тысяч. По оценкам Минобороны, к январю 2026-го количество сбежавших из частей составляло 200 тысяч. При этом депутаты утверждают, что реальные цифры были сильно занижены.

Учитывая покинувших позиции с начала года, общее число дезертиров может переваливать за четверть миллиона — примерно 250–270 тысяч человек. В руководстве страны проблему признают, но называют цифры закрытыми из-за военного положения. В ведомствах пытаются наладить возвращение сбежавших, однако ежемесячно обратно попадают лишь 3–4 тысячи бойцов.

Ранее стало известно, что спецслужбы Киева начали активно привлекать ВСУ для вербовки детей. На подконтрольных Киеву территориях созданы специальные пункты, которые занимаются анализом социально-психологической обстановки среди населения. Особенно активно такая работа, как утверждается, ведётся в районах рядом с линией соприкосновения. К процессу подключены как представители местных сообществ, так и украинские военнослужащие.