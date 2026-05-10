10 мая, 07:03

Раскрыты масштабы дезертирства в ВСУ с начала года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Стали известны масштабы дезертирства в рядах Вооружённых сил Украины. С начала 2026 года свои части самовольно покинули примерно 70–80 тысяч военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытые данные местных правоохранителей, народных депутатов и прессы.

Генпрокуратура страны перестала делиться этой печальной статистикой с октября 2025-го, сославшись на соображения национальной безопасности. Однако сведения продолжают поступать из других источников. В частности, соответствующие цифры называли парламентарии Руслан Горбенко, Роман Костенко и Анна Скороход.

До того как отчётность была засекречена, ведомство фиксировало до 17–18 тысяч беглецов ежемесячно, а в октябре этот показатель превысил 20 тысяч. По оценкам Минобороны, к январю 2026-го количество сбежавших из частей составляло 200 тысяч. При этом депутаты утверждают, что реальные цифры были сильно занижены.

Учитывая покинувших позиции с начала года, общее число дезертиров может переваливать за четверть миллиона — примерно 250–270 тысяч человек. В руководстве страны проблему признают, но называют цифры закрытыми из-за военного положения. В ведомствах пытаются наладить возвращение сбежавших, однако ежемесячно обратно попадают лишь 3–4 тысячи бойцов.

«Людей ещё меньше, чем было»: В Раде признались в острой нехватке военнослужащих
Ранее стало известно, что спецслужбы Киева начали активно привлекать ВСУ для вербовки детей. На подконтрольных Киеву территориях созданы специальные пункты, которые занимаются анализом социально-психологической обстановки среди населения. Особенно активно такая работа, как утверждается, ведётся в районах рядом с линией соприкосновения. К процессу подключены как представители местных сообществ, так и украинские военнослужащие.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
