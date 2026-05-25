На северном участке границы Сумской и Черниговской областей украинские военнослужащие регулярно подрываются на минах, которые подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) устанавливают дистанционно и без чёткой схемы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«Украинские военнослужащие регулярно подрываются на минах, хаотично установленных подразделениями дистанционного минирования ВСУ», — уточнил источник.

За последние сутки стало известно ещё о трёх погибших солдатах ВСУ. Согласно силовикам, они получили смертельные ранения из-за собственных минных заграждений, выставленных на маршрутах передвижения.

Ранее стало известно, что украинские военные применяют самодельные взрывные устройства, замаскированные под обычные комья грязи. На дорогах Добропольского направления в ДНР устанавливают ловушки. Для маскировки используют монтажную пену, которая делает мины неотличимыми от засохших кусков земли. Внешне они почти сливаются с обычной дорожной грязью.