25 мая, 03:40

ВСУ маскируют мины под комки грязи на дорогах в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Украинские военные применяют самодельные взрывные устройства, замаскированные под обычные комья грязи. Об этом рассказал оператор БПЛА 61-й бригады морской пехоты с позывным Альфа. Об этом пишет РИА «Новости».

«Машина едет, человек думает, что это просто грязь на дороге, и наезжает», — пояснил военнослужащий.

Ловушки устанавливают на дорогах Добропольского направления в ДНР. Для маскировки используется монтажная пена, после чего мина становится неотличимой от засохших кусков земли. По словам морпеха, такие устройства крайне опасны для техники. Визуально они практически сливаются с обычными загрязнениями, остающимися после проезда колёс.

Ранее в Курской области в селе Шептуховка Кореневского района мирный житель подорвался на мине. В результате взрыва мужчине оторвало стопу, также были зафиксированы переломы и множественные осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу, где его состояние оценили как тяжёлое.

Виталий Приходько
