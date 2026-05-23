

23 мая, 13:06

Мужчина подорвался на мине в Курской области, ему оторвало стопу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

В Курской области мирный житель пострадал в результате подрыва на мине. Инцидент произошёл в селе Шептуховка Кореневского района. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, пострадавший получил крайне тяжёлые травмы и был госпитализирован. Мужчина доставлен в Курскую областную больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Его состояние оценивается как тяжёлое.

В результате взрыва ему оторвало стопу, также зафиксированы переломы и множественные осколочные ранения.

«Наши врачи делают всё возможное. В настоящий момент пострадавший в тяжёлом состоянии», — сообщил Хинштейн в своём МАХ.

ВСУ за сутки нанесли 73 удара по приграничью Курской области

Ранее в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибла 67-летняя местная жительница. Украинский дрон нанёс удар по частному дому вблизи слободы Подол Суджанского района. После попадания здание загорелось.

Николь Вербер
