23 мая, 08:36

ВСУ за сутки нанесли 73 удара по приграничью Курской области

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

За минувшие сутки приграничная зона Курской области подверглась 73 артиллерийским атакам со стороны украинских формирований, средства ПВО уничтожили 108 беспилотников. Такие данные привёл губернатор Александр Хинштейн в мессенджере МАХ.

Глава региона уточнил, что за отчётный период — с 09:00 22 мая до 09:00 23 мая — неприятельские дроны семь раз сбрасывали взрывные устройства на российскую территорию, тогда как артиллерия била только по населённым пунктам, из которых заранее вывезли людей.

Хинштейн также сообщил, что жертв и пострадавших после этих обстрелов нет. В Льговском районе осколки повредили объект энергетики, из-за чего свет пропал в 18 деревнях и сёлах района, а также в части города Льгова.

Вероника Бакумченко
