ВСУ за сутки нанесли 73 удара по приграничью Курской области

За минувшие сутки приграничная зона Курской области подверглась 73 артиллерийским атакам со стороны украинских формирований, средства ПВО уничтожили 108 беспилотников. Такие данные привёл губернатор Александр Хинштейн в мессенджере МАХ.

Глава региона уточнил, что за отчётный период — с 09:00 22 мая до 09:00 23 мая — неприятельские дроны семь раз сбрасывали взрывные устройства на российскую территорию, тогда как артиллерия била только по населённым пунктам, из которых заранее вывезли людей.

Хинштейн также сообщил, что жертв и пострадавших после этих обстрелов нет. В Льговском районе осколки повредили объект энергетики, из-за чего свет пропал в 18 деревнях и сёлах района, а также в части города Льгова.