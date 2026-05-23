ВСУ за сутки нанесли 73 удара по приграничью Курской области
© ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
За минувшие сутки приграничная зона Курской области подверглась 73 артиллерийским атакам со стороны украинских формирований, средства ПВО уничтожили 108 беспилотников. Такие данные привёл губернатор Александр Хинштейн в мессенджере МАХ.
Глава региона уточнил, что за отчётный период — с 09:00 22 мая до 09:00 23 мая — неприятельские дроны семь раз сбрасывали взрывные устройства на российскую территорию, тогда как артиллерия била только по населённым пунктам, из которых заранее вывезли людей.
Хинштейн также сообщил, что жертв и пострадавших после этих обстрелов нет. В Льговском районе осколки повредили объект энергетики, из-за чего свет пропал в 18 деревнях и сёлах района, а также в части города Льгова.
