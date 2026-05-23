Женщина погибла после атаки дрона ВСУ в Курской области

В Курской области в результате атаки беспилотника погибла местная жительница. Об этом сообщил Александр Хинштейн.

По уточнённым данным, украинский дрон атаковал частный дом рядом со слободой Подол Суджанского района. После удара строение загорелось. Жертвой атаки стала 67-летняя Пелагея Николаевна.

Хинштейн выразил соболезнования родственникам и всем, кто был знаком с погибшей. Он также предупредил, что ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и по возможности не подвергать себя риску.

Приграничные районы Курской области за последние сутки подверглись массированным атакам со стороны ВСУ — украинские формирования нанесли 73 артиллерийских удара. Российские силы ПВО уничтожили 108 беспилотников. Также сообщается, что в течение суток вражеские дроны семь раз сбрасывали взрывные устройства на территорию региона.