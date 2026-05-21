Эвакуированный из освобождённого российскими войсками Красноармейска житель Максим Чернышов рассказал RT об истязаниях со стороны украинских военных. По его словам, его сосед, занимавшийся продажей табака, платил ВСУ «дань» за проезд через блокпосты.

Когда российские войска подошли к городу, предприниматель отказался платить ВСУ. Соседи нашли его мёртвым через несколько дней: колени были прострелены, уши отрезаны, на теле — следы побоев. Жена пропала, её местонахождение неизвестно. Максим также рассказал, что ВСУ минировали город, подкладывая взрывчатку в кусты и даже в пакеты с гуманитаркой.

«Мой отец подорвался на мине-лепестке, когда ехал на велосипеде. Их целью были именно обычные люди», — говорит он.

Некоторых горожан, по его словам, расстреливали без причины. Сам Максим и его родители получили множественные осколочные ранения во время ночного обстрела их дома. Жизнь отцу спас местный врач.

