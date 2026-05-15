Мирошник: ВСУ отрезали бойцу ВС РФ фаланги пальцев, чтобы выбить показания

В украинском плену российскому военнослужащему отрезали фаланги пальцев, принуждая дать показания, рассказал в интервью kp.ru посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, во время одного из обменов домой вернулись несколько десятков бойцов с ампутациями.

Сейчас выясняется, что явилось причиной увечий: ранения, непредоставление медпомощи или пытки. Вернувшиеся из плена сообщают о фактах ампутации без обезболивания, а это не что иное, как пытки. Один из бойцов рассказал, что ему отрезали фаланги по очереди, тому есть подтверждающие данные и результаты медэкспертизы, передаёт радио «Комсомольская правда».

Напомним, 15 мая Россия и Украина в очередной обменялись военнопленными. Минобороны РФ сообщило о возвращении 205 российских военнослужащих в обмен на такое же количество пленных ВСУ.