15 мая, 08:41

«‎Ура!» Появилось первое видео с ликующими бойцами СВО после спасения из плена ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Из плена освобождены 205 российских военнослужащих. Взамен ВСУ переданы 205 украинских военнопленных. Сейчас солдаты ВС РФ находятся в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба Минобороны России, опубликовавшая первое видео после возвращения бойцов.

Российские солдаты, вернувшиеся из плена. Видео © Telegram / Минобороны России

«Ура!» — ликуют счастливые военные. После оказания первичной поддержки их доставят на родину для продолжения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «‎205 на 205»

Напомним, что посредническую роль в организации гуманитарного обмена пленными по формуле «205 на 205» сыграли Объединённые Арабские Эмираты. Страна способствовала безопасному и своевременному возвращению российских военнослужащих. Ожидается, что российская и украинская стороны обменяются по 1000 военнопленных в рамках достигнутых на переговорах договорённостей.

Владимир Озеров
