«‎Ура!» Появилось первое видео с ликующими бойцами СВО после спасения из плена ВСУ

Из плена освобождены 205 российских военнослужащих. Взамен ВСУ переданы 205 украинских военнопленных. Сейчас солдаты ВС РФ находятся в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба Минобороны России, опубликовавшая первое видео после возвращения бойцов.

Российские солдаты, вернувшиеся из плена. Видео © Telegram / Минобороны России

«Ура!» — ликуют счастливые военные. После оказания первичной поддержки их доставят на родину для продолжения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.