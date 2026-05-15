«Ура!» Появилось первое видео с ликующими бойцами СВО после спасения из плена ВСУ
Обложка © Telegram / Минобороны России
Из плена освобождены 205 российских военнослужащих. Взамен ВСУ переданы 205 украинских военнопленных. Сейчас солдаты ВС РФ находятся в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба Минобороны России, опубликовавшая первое видео после возвращения бойцов.
Российские солдаты, вернувшиеся из плена. Видео © Telegram / Минобороны России
«Ура!» — ликуют счастливые военные. После оказания первичной поддержки их доставят на родину для продолжения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Напомним, что посредническую роль в организации гуманитарного обмена пленными по формуле «205 на 205» сыграли Объединённые Арабские Эмираты. Страна способствовала безопасному и своевременному возвращению российских военнослужащих. Ожидается, что российская и украинская стороны обменяются по 1000 военнопленных в рамках достигнутых на переговорах договорённостей.
