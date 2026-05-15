Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «205 на 205»
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Минобороны РФ сообщило о возвращении 205 российских военнослужащих в обмен на такое же количество пленных ВСУ. В ходе обмена гуманитарную посредническую помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты.
«15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — объявили утром в военном ведомстве.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого всех освобождённых из плена ВСУ доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Ранее стало известно, что российская и украинская стороны ведут активную работу со списками военнопленных по формуле «1000 на 1000» в рамках достигнутых на переговорах договорённостей. По некоторым данным, Украина включила экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева в список для обмена с Россией.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.