15 мая, 07:03

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «‎205 на 205»

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Минобороны РФ сообщило о возвращении 205 российских военнослужащих в обмен на такое же количество пленных ВСУ. В ходе обмена гуманитарную посредническую помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты.

«15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — объявили утром в военном ведомстве.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого всех освобождённых из плена ВСУ доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

ВСУ вернули России несколько военнопленных на грани жизни и смерти

Ранее стало известно, что российская и украинская стороны ведут активную работу со списками военнопленных по формуле «1000 на 1000» в рамках достигнутых на переговорах договорённостей. По некоторым данным, Украина включила экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева в список для обмена с Россией.

Андрей Бражников
