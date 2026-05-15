Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «‎205 на 205»

Минобороны РФ сообщило о возвращении 205 российских военнослужащих в обмен на такое же количество пленных ВСУ. В ходе обмена гуманитарную посредническую помощь оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После этого всех освобождённых из плена ВСУ доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.