13 мая, 11:44

Украина включила экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева в список для обмена с Россией

Обложка © Wikipedia / Vadim Chuprina

Украина добавила в список для обмена пленными с Россией бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на председателя Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонщины Виктора Гордиенко.

Колыхаев находится в российском плену с 2022 года. Официальных заявлений от Киева пока нет, но они ожидаются в ближайшее время.

Экс-мэр лишился своей должности в конце апреля 2022-го — он отказался работать с российскими властями. После этого новым главой города стал депутат горсовета Александр Кобец.

Путин обсудил с Москальковой воссоединение семей из России и Украины

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия вернула из украинского плена более 3,7 тысячи военных. Кроме того, омбудсмену удалось выяснить судьбу 9000 военных.

Наталья Афонина
