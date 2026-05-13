Украина включила экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева в список для обмена с Россией

Украина добавила в список для обмена пленными с Россией бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на председателя Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонщины Виктора Гордиенко.

Колыхаев находится в российском плену с 2022 года. Официальных заявлений от Киева пока нет, но они ожидаются в ближайшее время.

Экс-мэр лишился своей должности в конце апреля 2022-го — он отказался работать с российскими властями. После этого новым главой города стал депутат горсовета Александр Кобец.