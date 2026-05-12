Москалькова: Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова недавно сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной. По словам омбудсмена, сейчас продолжаются переговоры о возвращении российских военнослужащих. Работа ведётся с украинской стороной. Москва и Киев регулярно проводят обмены пленными с начала конфликта. За это время состоялись десятки таких процедур. Чаще всего обмены проходят в формате «на равных». Речь может идти о схемах «175 на 175», «300 на 300» или даже «1000 на 1000». В организации обменов нередко участвуют посредники. Среди них называются ОАЭ, Турция, США и Саудовская Аравия.