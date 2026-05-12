Москалькова: Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных
Обложка © Telegram/Омбудсмен Москалькова Татьяна
Россия вернула из украинского плена почти четыре тысячи военнослужащих. Такие данные приводятся в материалах ко встрече уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой с Владимиром Путиным.
«3 724 военнослужащих возвращено из плена на родину, установлена судьба 9 083 военнослужащих», — говорится в материалах по итогам встречи.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова недавно сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной. По словам омбудсмена, сейчас продолжаются переговоры о возвращении российских военнослужащих. Работа ведётся с украинской стороной. Москва и Киев регулярно проводят обмены пленными с начала конфликта. За это время состоялись десятки таких процедур. Чаще всего обмены проходят в формате «на равных». Речь может идти о схемах «175 на 175», «300 на 300» или даже «1000 на 1000». В организации обменов нередко участвуют посредники. Среди них называются ОАЭ, Турция, США и Саудовская Аравия.
