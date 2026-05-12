Путин поблагодарил Москалькову за 10 лет работы на посту омбудсмена

Президент России Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Она доложила главе государства об итогах работы за последние десять лет.

Во время встречи Путин поблагодарил Москалькову за деятельность на посту омбудсмена. Президент отметил масштаб и сложность вопросов, которыми занимается аппарат уполномоченного.

Москалькова и Путин на встрече. Видео © МАХ/Кремль. Новости

«Работа очень большая, разноплановая. И я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, тех, которые рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов. Спасибо большое», — сказал Путин в ходе встречи.

Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в России с 2016 года. В этом году срок её полномочий завершается. Согласно законодательству, полномочия федерального омбудсмена не могут быть продлены. Уполномоченного по правам человека назначает и освобождает от должности Госдума. Дальнейшее решение по кандидатуре омбудсмена будет приниматься в установленном порядке.

Ранее Life.ru писал, что Татьяне Москальковой могут предложить новую должность после завершения её полномочий омбудсмена. В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что в России не планируется отменять правило, ограничивающее пребывание на посту уполномоченного по правам человека двумя сроками. По его словам, ему неизвестно о каких-либо решениях по пересмотру этой нормы.