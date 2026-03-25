25 марта, 16:36

Омбудсмену Москальковой предложат новую должность после апреля, заявили в Кремле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На сегодняшний день в России не планируется отменять правило, ограничивающее пребывание на посту Уполномоченного по правам человека двумя сроками. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что ему неизвестно о каких-либо решениях по этому вопросу.

Это актуально в связи с тем, что в апреле завершается второй пятилетний срок Татьяны Москальковой в должности федерального омбудсмена. При этом Песков уточнил, что президент Владимир Путин определит, какую новую должность предложить Москальковой.

«Ну, конечно, будут. Но какие — это уже от главы государства зависит», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, будут ли сделаны Москальковой карьерные предложения.

Москалькова назвала важным указ Путина о помиловании 23 женщин

Ранее Татьяна Москалькова выступила с призывом к международному сообществу обратить внимание на ситуацию вокруг русскоязычного населения Украины. Поводом стало заявление украинского «мовного омбудсмена» о планах увеличить штрафы за использование русского языка.

BannerImage
Наталья Демьянова
