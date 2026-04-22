Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 апреля, 10:01

«Миссия, крест, голгофа»: Захарова заявила, что Лантратова справится с постом омбудсмена

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Евгений Мессман

Официальный представитель МИД России Мария Захарова публично поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост Уполномоченного по правам человека. В своём Telegram-канале дипломат назвала предстоящую работу «невероятно сложной миссией».

«Да какая работа — миссия, крест, голгофа. Такой задан высокий уровень предшественниками и, конечно, Татьяной Николаевной Москальковой. Но Яна сможет. Верю, надеюсь, люблю», — написала Захарова.

Ранее «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Лантратовой на заседании Президиума фракции в Госдуме. Руководитель фракции Владимир Васильев отметил опыт парламентария и выразил надежду на продолжение эффективной работы в интересах граждан.

Срок полномочий действующего омбудсмена Татьяны Москальковой истекает в апреле 2026 года. Сама Лантратова уже заявила, что подготовила «дорожную карту» из 63 инициатив, направленных на устранение «болевых точек» в деятельности региональных уполномоченных.

«Тот огромный опыт, накопленный омбудсменами, останется прочным фундаментом, на котором будет строиться моя работа, если мне будет доверена эта высокая честь», — заявила кандидат.

Ожидается, что окончательное решение по её утверждению будет принято в ближайшее время.

Захарова: Россия сохранила свою историческую память

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия при президенте Владимире Путине смогла победить «коррозию истории» и вернуть себе правду о Второй мировой войне. Она подчеркнула, что в народе всегда были живы и 9 Мая, и любовь к ветеранам, но в образовательном и историческом контексте намечалась коррозия, которую удалось преодолеть и победить.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Дарья Денисова
