Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сумела сохранить историческую память о жертвах и победах Второй мировой войны, несмотря на многочисленные попытки её переписать и «отменить». Своё заявление дипломат сделала в эфире «Соловьев Live» в День памяти жертв геноцида советского народа.

«Надо отдать должное, что несмотря ни на что, несмотря на жесточайшие попытки отменить нам эту самую нашу историческую память, а они совершались… мы её сохранили. Были разные у нас моменты, и оступались мы тоже, но мы её сохранили и передали дальше, в будущее поколение», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия никогда не делила победу во Второй мировой войне и всегда говорила, что это общая победа. Однако Запад, по её словам, сам начал делить победителей.

«Мы всегда говорили о том, что действительно роль нашей страны была решающая, что по количеству жертв это было несопоставимо ни с кем. Мы всегда подчёркивали роль и помощь всех, кто боролся с коричневой чумой», — указала дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты — 19 апреля, Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В 2026 году эту дату отмечают впервые. Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв.