18 апреля, 09:59

Захарова рассказала о работе МИД по признанию геноцида народов СССР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что министерство иностранных дел продолжает системную деятельность, направленную на то, чтобы мировое сообщество признало геноцид советского народа. Об этом она рассказала в комментарии для РИА «Новости».

«МИД России ведёт системную работу по продвижению международного признания геноцида советского народа», — заявила она.

По словам Захаровой, данная юридическая квалификация уже зафиксирована в совместном заявлении глав МИД России и Белоруссии, приуроченном к 30-летию дипломатических отношений двух стран (от 30 июня 2022 года), а также в совместном заявлении президентов России и Казахстана об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка (от 27 ноября 2024 года).

Дипломат добавила, что профильное взаимодействие налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы, которая занимается установлением обстоятельств геноцида советского населения в годы ВОВ.

В связи с памятной датой — Днём жертв геноцида, устроенного нацистами и их пособниками, — Захарова указала, что тезис о геноциде народов СССР фигурировал в выступлении Группы друзей в защиту Устава ООН. Это произошло 7 мая 2025 года на торжественном заседании Генассамблеи всемирной организации, посвящённом памяти всех жертв Второй мировой войны. Представитель МИД дополнила, что отнесение преступлений, совершённых гитлеровцами и их приспешниками, к геноциду советского народа закреплено и в многочисленных документах СНГ, и в рамках ОДКБ.

В память о миллионах жертв: Россия разослала миру ноты о геноциде советского народа
В память о миллионах жертв: Россия разослала миру ноты о геноциде советского народа

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или оправдание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв.

BannerImage
Вероника Бакумченко
