Захарова рассказала о работе МИД по признанию геноцида народов СССР

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что министерство иностранных дел продолжает системную деятельность, направленную на то, чтобы мировое сообщество признало геноцид советского народа. Об этом она рассказала в комментарии для РИА «Новости».

«МИД России ведёт системную работу по продвижению международного признания геноцида советского народа», — заявила она.

По словам Захаровой, данная юридическая квалификация уже зафиксирована в совместном заявлении глав МИД России и Белоруссии, приуроченном к 30-летию дипломатических отношений двух стран (от 30 июня 2022 года), а также в совместном заявлении президентов России и Казахстана об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка (от 27 ноября 2024 года).

Дипломат добавила, что профильное взаимодействие налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы, которая занимается установлением обстоятельств геноцида советского населения в годы ВОВ.

В связи с памятной датой — Днём жертв геноцида, устроенного нацистами и их пособниками, — Захарова указала, что тезис о геноциде народов СССР фигурировал в выступлении Группы друзей в защиту Устава ООН. Это произошло 7 мая 2025 года на торжественном заседании Генассамблеи всемирной организации, посвящённом памяти всех жертв Второй мировой войны. Представитель МИД дополнила, что отнесение преступлений, совершённых гитлеровцами и их приспешниками, к геноциду советского народа закреплено и в многочисленных документах СНГ, и в рамках ОДКБ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или оправдание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв.