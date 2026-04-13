В память о миллионах жертв: Россия разослала миру ноты о геноциде советского народа

МИД России направил в дипломатические ведомства других государств ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Во внешнеполитические ведомства других стран направлены и будут направляться соответствующие ноты с информацией о Дне памяти (жертв геноцида советского народа) и важности данной даты для нашей страны и для общего сохранения исторической памяти», — сказала дипломат.