В память о миллионах жертв: Россия разослала миру ноты о геноциде советского народа
МИД России направил в дипломатические ведомства других государств ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«Во внешнеполитические ведомства других стран направлены и будут направляться соответствующие ноты с информацией о Дне памяти (жертв геноцида советского народа) и важности данной даты для нашей страны и для общего сохранения исторической памяти», — сказала дипломат.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или оправдание геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв. В Германии назвали это решение сигналом для страны, отметив, что новый закон может затронуть не только внутреннюю повестку, но и учёных, журналистов и ситуацию с захоронениями советских военнопленных в ФРГ. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Норвежский Нобелевский комитет осудить нацистов, устроивших геноцид 14 миллионов советских граждан, вместо того чтобы критиковать Россию за признание «Мемориала» экстремистской организацией.
