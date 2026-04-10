10 апреля, 11:36

Junge Welt: Путин послал сигнал Германии после подписания закона о геноциде

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Решение президента РФ Владимира Путина подписать закон о наказании за отрицание геноцида народов СССР стало сигналом для Германии. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Новый нормативный акт, подписанный российским президентом, может затронуть не только внутреннюю повестку. Под возможное регулирование могут попасть учёные, представители СМИ и другие лица, ставящие под сомнение факт геноцида советского населения. В статье также говорится о возможном влиянии инициативы на ситуацию вокруг захоронения военнопленных времён СССР на территории Германии.

Дополнительно издание напоминает, что в последние годы в ряде стран Восточной Европы, включая Украину и государства Балтии, фиксировался снос памятников и мемориалов, связанных с советской историей.

Захарова призвала Нобелевский комитет осудить нацистов, убивших 14 млн советских граждан

Накануне Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание или оправдание геноцида советского народа, совершённого нацистскими силами в годы Великой Отечественной войны. Новая норма также предусматривает наказание за действия, которые могут быть расценены как оскорбление памяти жертв этих преступлений.

Милена Скрипальщикова
