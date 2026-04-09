Официальный представитель МИД Мария Захарова вновь удивила дипломатической прямотой. На этот раз официальный представитель МИД обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету с требованием сменить приоритеты. Вместо того чтобы критиковать Россию за признание «Мемориала» экстремистской организацией, комитету стоило бы вспомнить о настоящих преступниках.

«Норвежскому Нобелевскому комитету следует осудить нацистов, устроивших геноцид, унесший жизни 14 млн советских граждан, а не лезть во внутренние дела РФ», — написала Захарова в Telegram.

Так она отреагировала на заявление комитета, назвавшего действия Москвы «оскорблением фундаментальных ценностей». В МИД считают, что у Нобеля другие задачи — например, чтить память миллионов погибших.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. Соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ. Конкретные санкции будут уточнены дополнительно.