18 апреля, 14:00

Захарова: Россия при Путине смогла победить «коррозию истории»

Россия при президенте Владимире Путине смогла победить «коррозию истории» и вернуть себе правду о Второй мировой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Дня памяти жертв советского народа, который пройдёт 19 апреля.

«Просто мы, опять же, я не устану это повторять, благодаря в том числе личному вкладу президента нашей страны Владимира Путина, вернули себе факты. Мы вернули себе настоящую историю Второй мировой и Великой Отечественной войны», сказала дипломат ТАСС.

Она подчеркнула, что в народе всегда были живы и 9 Мая, и любовь к ветеранам, но в образовательном и историческом контексте намечалась коррозия, которую удалось преодолеть и победить.

В декабре прошлого года Путин подписал закон о новой памятной дате — 19 апреля, Дне памяти жертв геноцида советского народа. Дата выбрана неслучайно: 19 апреля 1943 года вышел указ № 39 — первый правовой акт, зафиксировавший политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях и определивший основы привлечения преступников к ответственности.

«В семье не без урода»: Захарова жёстко ответила на попытки Киева переписать историю

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство ведёт системную работу по международному признанию геноцида советского народа. Эта квалификация уже зафиксирована в совместных заявлениях глав МИД России и Белоруссии (2022 год), а также президентов России и Казахстана (2024 год). Также действует российско-белорусская рабочая группа по установлению обстоятельств геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
