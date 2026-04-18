Россия при президенте Владимире Путине смогла победить «коррозию истории» и вернуть себе правду о Второй мировой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Дня памяти жертв советского народа, который пройдёт 19 апреля.

«Просто мы, опять же, я не устану это повторять, благодаря в том числе личному вкладу президента нашей страны Владимира Путина, вернули себе факты. Мы вернули себе настоящую историю Второй мировой и Великой Отечественной войны», — сказала дипломат ТАСС.

Она подчеркнула, что в народе всегда были живы и 9 Мая, и любовь к ветеранам, но в образовательном и историческом контексте намечалась коррозия, которую удалось преодолеть и победить.

В декабре прошлого года Путин подписал закон о новой памятной дате — 19 апреля, Дне памяти жертв геноцида советского народа. Дата выбрана неслучайно: 19 апреля 1943 года вышел указ № 39 — первый правовой акт, зафиксировавший политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях и определивший основы привлечения преступников к ответственности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство ведёт системную работу по международному признанию геноцида советского народа. Эта квалификация уже зафиксирована в совместных заявлениях глав МИД России и Белоруссии (2022 год), а также президентов России и Казахстана (2024 год). Также действует российско-белорусская рабочая группа по установлению обстоятельств геноцида советского населения в годы Великой Отечественной войны.