Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку действиям Киева, направленным на искажение событий Второй мировой войны. Дипломат подчеркнула, что подобные попытки переписать прошлое вызывают лишь сожаление, и процитировала известную пословицу.

«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — заявила дипломат в беседе с ТАСС.

Комментируя ситуацию, спикер ведомства напомнила, что схожие негативные тенденции наблюдались в России на рубеже 80-х и 90-х годов. Тогда молодёжь, зачастую сидя за одним столом с ветеранами, могла рассуждать о «преимуществах» немецкого влияния, совершенно не осознавая истинной сути нацистских планов.

Захарова пояснила, что многие представители того поколения были плохо осведомлены о документе под названием план «Ост». Он предполагал не просто захват земель, а планомерное «очищение» территорий от местных жителей. Славянам отводилась либо роль обслуги для так называемой высшей расы, либо участь быть уничтоженными, если они не могли приносить пользу Третьему рейху.

По словам дипломата, умы подрастающего поколения в те годы активно отравляли книгами Виктора Резуна, известного под псевдонимом «Суворов». Она назвала этого автора предателем, чьи труды, по сути, являлись «историческими фейками» и «пасквилями», которые массово завозились в страну и распространялись под видом литературы.

В завершение Мария Захарова призвала россиян сосредоточиться на укреплении собственной исторической памяти. Она отметила, что вместо критики других государств, в первую очередь важно самим знать правду, чтить героев и беречь наследие.

«Прежде чем критиковать других, давайте все-таки в большей степени заботиться о самих себе», — резюмировала представитель МИД.

Недавно сообщалось о конкретном факте искажении истории в Молдавии. Так, в молдавском школьном пособии по истории американские бомбардировщики на иллюстрации выдали за советские. Ранее общественность Молдавии уже возмущалась из-за того, что в учебниках для 12-х классов «История румын» присутствует героизация нацизма. Еврейская община требовала изъять эти пособия и даже была готова профинансировать их переиздание, но Министерство образования отказалось. Теперь проблема вскрылась и в учебниках для девятиклассников.