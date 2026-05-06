Москалькова заявила о подготовке нового обмена пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила о текущем статусе работы по возвращению российских военнослужащих. По словам омбудсмена, в настоящее время ведутся переговоры об очередном обмене пленными с украинской стороной.

«Сегодня Минобороны и спецслужбы в ежедневном режиме ведут переговоры об организации очередного обмена военнопленными», — сказала Москалькова журналистам.

На данный момент детали будущего обмена, включая предполагаемые сроки и количество человек, подлежащих возвращению, не разглашаются.

Россия и Украина регулярно проводят обмены пленными. С начала конфликта стороны провели десятки обменов: они происходят в формате «на равных» — например, «175 на 175», «300 на 300» или даже «1000 на 1000». Чаще всего они организуются при посредничестве третьих стран — ОАЭ, Турции, США или Саудовской Аравии. В некоторых обменах, помимо военных, возвращают и гражданских лиц. Например, недавно с территории Украины были возвращены жители Курской области.