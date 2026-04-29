Зеленский намекнул на возможный обмен пленными

Владимир Зеленский намекнул на возвращение пленных бойцов ВСУ на Украину. Вероятно, в ближайшее время может произойти обмен пленными.

«Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас находятся в плену», — сказал Зеленский.

Напомним, что прошлый обмен пленными состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193. Психологическую и медицинскую помощь нашим военным оказали в Белоруссии. Затем они отправятся на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения МО РФ.