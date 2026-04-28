Граждан России и СНГ вернули на родину при обмене на белорусско-польской границе

Граждане России, Белоруссии и других стран СНГ вернулись на родину в результате обмена на белорусско-польской границе. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на КГБ Белоруссии.

«Среди возвращённых на родину — граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Всем им оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, обмен проходит по формуле «пять на пять». В операции участвовали представители нескольких государств, а сам процесс стал итогом длительных переговоров между спецслужбами Белорусси и Польши.

Переговоры начались ещё осенью 2025 года и велись при участии руководства страны. В ходе обсуждений к процессу подключились структуры других государств, всего — семи.

В результате операции освобождены десять человек, которым предоставлена возможность вернуться к семьям. Всем участникам оказывают необходимую помощь, ситуация остаётся на контроле властей.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Украина 24 апреля провели обмен военнопленными по формуле 193 на 193. Психологическую и медицинскую помощь нашим военным оказали в Белоруссии. Затем они отправятся на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения МО РФ.