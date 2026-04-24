Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 12:49

Россия вернула 193 военных из украинского плена

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Россия и Украина 24 апреля провели обмен военнопленными по формуле 193 на 193. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии, там им окажут первую помочь — психологическую и медицинскую, а затем они отправятся на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения МО РФ.

Предыдущая процедура состоялась 11 апреля. Тогда стороны передали друг другу по 175 человек, а посредником выступили Объединённые Арабские Эмираты.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar