Аппарат Москальковой помог узнать судьбу более 9 тысяч военных
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Аппарат уполномоченного по правам человека за время СВО установил судьбу 9083 военнослужащих. Информация об этом содержится в справочных материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина и федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.
Беседа президента с правозащитницей состоялась во вторник. На ней обсуждались ключевые итоги деятельности уполномоченного.
Согласно документам, помощь также получили почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей. Сотрудники аппарата содействовали им в разрешении различных социальных проблем.
Диалог на высшем уровне подтвердил значимость взаимодействия государства и института омбудсмена. В центре внимания остаются судьбы людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Ранее Москалькова, которая завершает свою работу на посту омбудсмена, сообщила, что Россия вернула из украинского плена более 3,7 тысяч военных. Президент поблагодарил правозащитницу за десятилетний труд на посту уполномоченного по правам человека.
