Аппарат Москальковой помог узнать судьбу более 9 тысяч военных

Аппарат уполномоченного по правам человека за время СВО установил судьбу 9083 военнослужащих. Информация об этом содержится в справочных материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина и федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

Беседа президента с правозащитницей состоялась во вторник. На ней обсуждались ключевые итоги деятельности уполномоченного.

Согласно документам, помощь также получили почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей. Сотрудники аппарата содействовали им в разрешении различных социальных проблем.

Диалог на высшем уровне подтвердил значимость взаимодействия государства и института омбудсмена. В центре внимания остаются судьбы людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.