Москалькова: Около 20 детей переданы Украине для воссоединения с семьями

Около 20 детей были переданы Украине для воссоединения с семьями по линии уполномоченного по правам человека. Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она также уточнила, что России были переданы семь детей, и отметила, что аналогичная работа ведётся и по линии уполномоченного по правам ребёнка. Владимир Путин в ходе встречи подчеркнул важность продолжения этой работы. Москалькова подтвердила, что процесс воссоединения семей продолжается, и добавила, что взаимодействие по этим вопросам будет продолжено.

Напомним, Москалькова завершает деятельность на посту омбудсмена. Сегодня президент поблагодарил её за работу в этой должности, которую она заняла в 2016 году.