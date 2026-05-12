Москалькова: Около 20 детей переданы Украине для воссоединения с семьями
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Около 20 детей были переданы Украине для воссоединения с семьями по линии уполномоченного по правам человека. Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она также уточнила, что России были переданы семь детей, и отметила, что аналогичная работа ведётся и по линии уполномоченного по правам ребёнка. Владимир Путин в ходе встречи подчеркнул важность продолжения этой работы. Москалькова подтвердила, что процесс воссоединения семей продолжается, и добавила, что взаимодействие по этим вопросам будет продолжено.
Напомним, Москалькова завершает деятельность на посту омбудсмена. Сегодня президент поблагодарил её за работу в этой должности, которую она заняла в 2016 году.
