Путин обсудил с Москальковой воссоединение семей из России и Украины

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Главный итог беседы — поручение продолжить работу по воссоединению семей между Россией и Украиной.

«Самой большой радостью является возвращение курских, 165 человек. Начинался обмен большой партии, а потом всё меньше, и меньше, и меньше. Каждые переговоры шли очень сложно», — рассказала она.

Полномочия омбудсмена истекают в текущем году. В предыдущий раз президент и Москалькова виделись в июне 2025 года. Тогда она представила ежегодный доклад о работе своего аппарата — о помощи участникам СВО и их родным, о деятельности комиссии по правам человека СНГ, Евразийского альянса омбудсменов и сотрудничестве в рамках БРИКС. Отдельно обсуждалось возвращение пленных, в том числе жителей Курской области, которых против воли вывезли на украинскую территорию.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила об обнаружении двух российских офицеров, более года числившихся пропавшими без вести. По её словам, оба военнослужащих попали в плен и были осуждены украинской стороной. Родственники разыскивали этих людей больше года. Помимо снимков, были переданы письма для их семей.