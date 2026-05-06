Семьи искали их больше года: Москалькова рассказала о найденных в плену офицерах
Обложка © ChatGPT
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что удалось найти двух российских офицеров, которые более года считались пропавшими без вести после попадания в плен на Украине.
По словам омбудсмена, накануне она получила с украинской стороны фотографии военных. Москалькова уточнила, что двое из найденных офицеров были осуждены Украиной.
«Буквально вчера я получила из Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен. Двое из них были осуждены Украиной. И семьи искали их больше года. Мы не только нашли их, но получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким», — сказала она.
Заявление прозвучало на памятном мероприятии в Музее Победы на Поклонной горе. Информация о дальнейшей судьбе офицеров пока не приводится.
Ранее Москалькова сообщила о текущем статусе работы по возвращению российских военнослужащих. По словам омбудсмена, в настоящее время ведутся переговоры об очередном обмене пленными с украинской стороной.
