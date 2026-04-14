Москалькова заявила, что данные о расстрелах ВСУ мирных курян подтверждаются

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что данные о расстрелах Вооружёнными силами Украины мирных жителей Курской области подтверждаются словами очевидцев и обнаружением захоронений гражданских. Об этом она сказала в интервью ТАСС.

По словам омбудсмена, о таких эпизодах рассказывают в том числе жители региона, которые возвращались в Россию из плена. Москалькова также подтвердила, что на территории Курской области есть захоронения мирных людей.

Она назвала эту тему тяжёлой и трагичной и выразила соболезнования родным погибших.

Ещё в январе 2026 года Москалькова сообщала, что с 6 августа 2024 года в Курской области нашли 524 тела погибших в местах массовых захоронений. Тогда же она говорила, что в реестр пропавших жителей приграничья внесли 2173 человека, из которых 1378 удалось найти, 452 оставались в розыске, а 343 числились погибшими.

Напомним, во время вторжения ВСУ в Курскую область часть гражданского населения приграничных сёл и городов вывозили за пределы РФ. Их держали в неволе, превратив их в элемент информационного противостояния. Причём, по словам выживших, украинские военнослужащие обманным путём заверяли их в скором освобождении, однако вместо этого отправляли в места лишения свободы, где задержанные подвергались систематическому психологическому воздействию. 11 апреля Москалькова сообщила о возвращении последних курских заложников с Украины.