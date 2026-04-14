Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 04:31

Москалькова: Судьба нескольких сотен жителей Курской области неизвестна

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших в период оккупации региона украинскими войсками, остаётся неизвестной. Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала, что была проведена большая работа по установлению судьбы каждого пропавшего. Тем не менее несколько сотен человек до сих пор числятся в розыске — их местонахождение пока не выяснено.

Ранее Москалькова сообщила, что Киев готов вернуть в РФ пятерых курян, удерживаемых в Сумской области. По её словам, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже провёл соответствующие обсуждения с профильными ведомствами своей страны.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Татьяна Москалькова
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar