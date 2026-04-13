Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 14:48

Москалькова: Спасённые из-под огня ВСУ украинцы захотели остаться в России

Обложка © Life.ru

Часть граждан Украины, эвакуированных из зоны боевых действий, выразили желание остаться в России до окончания СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, из 46 человек, спасённых российскими военными, 17 уже вернулись на Украину. Остальные находятся в пунктах временного размещения.

«Семь человек хотят вернуться на Украину, а остальные просят оставить их в России до окончания СВО», — отметила Москалькова в беседе с РИА «Новости».

Она добавила, что люди остаются из соображений безопасности. Им предоставлены жильё, питание и необходимая медицинская помощь. Сейчас эвакуированные размещены в пунктах временного пребывания в Орловской, Курской и Брянской областях.

Въезд в страны Евросоюза сделают платным для украинцев
Ранее сообщалось, что с августа прошлого года Украину покинули около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Общее число украинцев, находящихся за границей, достигло 5,6 млн человек. По подсчётам экспертов, речь идёт примерно о каждом седьмом человеке в этой возрастной категории. Это равно трети от общего количества граждан, покинувших страну за весь 2025-й.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar