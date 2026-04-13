Москалькова: Спасённые из-под огня ВСУ украинцы захотели остаться в России

Часть граждан Украины, эвакуированных из зоны боевых действий, выразили желание остаться в России до окончания СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, из 46 человек, спасённых российскими военными, 17 уже вернулись на Украину. Остальные находятся в пунктах временного размещения.

«Семь человек хотят вернуться на Украину, а остальные просят оставить их в России до окончания СВО», — отметила Москалькова в беседе с РИА «Новости».

Она добавила, что люди остаются из соображений безопасности. Им предоставлены жильё, питание и необходимая медицинская помощь. Сейчас эвакуированные размещены в пунктах временного пребывания в Орловской, Курской и Брянской областях.

Ранее сообщалось, что с августа прошлого года Украину покинули около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Общее число украинцев, находящихся за границей, достигло 5,6 млн человек. По подсчётам экспертов, речь идёт примерно о каждом седьмом человеке в этой возрастной категории. Это равно трети от общего количества граждан, покинувших страну за весь 2025-й.