Каждый седьмой молодой украинец покинул страну в 2025 году

С августа прошлого года Украину покинули около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Общее число украинцев, находящихся за границей, достигло 5,6 млн человек. Об этом сообщил Центр экономической стратегии страны после открытия для них границ.

По оценке аналитиков, это почти каждый седьмой представитель данной возрастной группы. Эти цифры составляют треть от общего числа граждан, выехавших за весь 2025 год. В целом миграционный поток сократился на 34%. Если в 2024 году страну покинули 460 тысяч человек, то в 2025-м — около 300 тысяч.

Ранее Life.ru писал, что с начала 2022 года более 92 тысяч граждан Украины обратились за временным убежищем в России. Пик обращений пришёлся на 2022 год – тогда было подано 83 513 ходатайств. Затем их количество год за годом снижалось.