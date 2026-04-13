Российская ПВО за шесть часов сбила 23 украинских БПЛА над четырьмя регионами

Силы противовоздушной обороны России 23 украинских беспилотника самолётного типа над несколькими регионами. Такие данные привели в Минобороны РФ.

Все аппараты были сбиты в промежуток с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны уничтожали над Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областями.

Напомним, сегодня средства ПВО ликвидировали 13 дронов на подлёте к индустриальной зоне Череповца в Вологодской области. Сведений о погибших и разрушениях не поступало.