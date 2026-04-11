Последних курян из киевского плена встретили дома: Среди них 91-летний мужчина и незрячая женщина

Освобождённые из украинского плена семь человек из приграничных районов Курской области вернутся домой в субботу, их поселят в пунктах временного пребывания. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Семь жителей Курской области возвращены из украинского плена. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Это последние куряне, которые были насильно вывезены на территорию Украины», — отметил он.

Возвращённые из украинского плена куряне. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

На пункте пропуска с белорусской стороны их дожидалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Курское руководство отправило за освобождёнными автобусы и медиков, чтобы предоставить своевременную помощь.

По словам Хинштейна, в группе освобождённых насчитывается пятеро представительниц женского пола и двое мужчин, причём самому возрастному из пленников уже 91 год. Все эти люди родом из Суджанского района. Губернатор добавил, что медики повторно обследуют каждого сразу же по прибытии в Курск — поводом для этого служат обнаруженные у нескольких человек заболевания, а также слепота одной из женщин. Все пострадавшие гарантированно получат полноценную профессиональную врачебную помощь.

После завершения всех необходимых медицинских мероприятий бывших пленников направят к месту жительства. Хинштейн пообещал, что для них организуют торжественную встречу, подыщут временные места для проживания, снабдят необходимым имуществом и оформят все полагающиеся по закону компенсации и пособия. Он также отметил, что домашние уже заждались возвращенцев и очень переживают за них.

«Наши люди совсем скоро будут дома! Очень ждём!» — отметил он.

Помимо прочего, руководитель региона поблагодарил Татьяну Москалькову и членов её аппарата, администрацию президента России, а также весь комплекс силовых и отраслевых структур, которые изо дня в день добивались того, чтобы вызволить жителей Курской области из плена.

Напомним, также сегодня Российская Федерация и Украина провели масштабный обмен военнослужащими. По итогам достигнутых договорённостей домой вернулись 175 человек, столько же украинских военных передали обратной стороне.