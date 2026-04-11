«Переговоров лёгких не бывает»: Москалькова раскрыла детали возвращения курян с Украины

Напомним, во время вторжения ВСУ в Курскую область часть гражданского населения приграничных сёл и городов вывозили за пределы РФ. Их держали в неволе, превратив их в элемент информационного противостояния. Причём, по словам выживших, украинские военнослужащие обманным путём заверяли их в скором освобождении, однако вместо этого отправляли в места лишения свободы, где задержанные подвергались систематическому психологическому воздействию. Сегодня Москалькова сообщила о возвращении последних курских заложников с Украины. Уполномоченный по правам человека также рассказала, что сначала они приедут в Белоруссию, а оттуда уже их заберут в Россию.