Москалькова: Переговоры с Киевом об обмене военнопленными подошли к завершению

Переговоры с украинской стороной о взаимном освобождении военнопленных фактически подошли к концу. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня Министерство обороны РФ, наша спецслужба и наш институт уполномоченного по правам человека ведёт переговоры с украинской стороны. Они подошли фактически к завершению. И очень надеемся, что в преддверии Пасхи пройдёт обмен военнопленными», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина активно готовят обмен пленными к Пасхе 12 апреля. По словам омбудсмена, достигнута договорённость, чтобы военнопленные «тоже смогли почувствовать этот праздник». Они получат традиционное угощение и смогут поговорить со священниками.