Украина во время обмена вернула несколько российских военнопленных в критическом состоянии — на грани жизни и смерти. Об этом в инстервью РИА «Новости» рассказал российский дипломат Родион Мирошник. По его словам, во время последнего обмена Россия получила десятки человек с ампутированными конечностями.

«Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», — сказал он.

Медикам предстоит выяснить, что именно произошло с каждым из них. Мирошник отметил, что очень показательно, когда десятки вернувшихся по обмену военных ВС РФ имеют тяжёлые ранения и увечья.

Ранее на Украине задержали военного, который при всех избил и связал солдата из чужой бригады. Нападавшим оказался боец 425-го полка «Скала» с позывным Карабас. Он пришёл в другую часть, устроил построение, вытащил бойца, к которому имел личную неприязнь, избил его до потери сознания, а потом стянул ему руки пластиковыми хомутами. После этого Карабас самовольно ушёл из части и несколько дней прятался.