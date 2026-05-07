«Должен ноги целовать»: Командир ВСУ запытал штурмовика до потери сознания перед строем

В Украине задержали военнослужащего, который на глазах у личного состава избил и связал солдата из чужой бригады. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Нападавшим оказался военный 425-го полка «Скала» с позывным Карабас. Он организовал построение в другой бригаде, вывел из строя бойца, к которому питал личную неприязнь, избил его до потери сознания, а затем связал руки пластиковыми стяжками. После этого Карабас самовольно покинул часть и несколько дней скрывался.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил личность военнослужащего. Видео избиения разошлось в Сети. На ужасающих кадрах слышно, как нападающий кричит лежащему на земле бойцу: «Ты штурмовик, ты обязан отдать свою жизнь командиру, ты должен целовать ему ноги».

Следователи готовят обвинения по статьям о пытках, дезертирстве и нарушении уставных отношений между военнослужащими. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

А 3 мая у села Чудель Ровненской области сотрудники ТЦК применили силу к 17-летнему парню. Подросток ехал на мотоцикле с приятелем, когда их остановили. После того как юноша сказал свой возраст, его начали избивать металлическим прутом. Другу несовершеннолетнего удалось убежать.