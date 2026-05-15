Минобороны раскрыло роль ОАЭ в обмене пленными с ВСУ по формуле «‎205 на 205»

В рамках нового обмена были освобождены 205 российских военнослужащих, а взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Ожидается, что российская и украинская стороны освободят по 1000 военнопленных в рамках достигнутых на переговорах договорённостей.