Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 07:11

Минобороны раскрыло роль ОАЭ в обмене пленными с ВСУ по формуле «‎205 на 205»

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Объединённые Арабские Эмираты сыграли важную роль в возвращении сотен российских военнослужащих из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. Посреднические усилия гуманитарного характера со стороны ОАЭ позволили безопасно организовать обмен.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — отметили в ведомстве.

В рамках нового обмена были освобождены 205 российских военнослужащих, а взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Ожидается, что российская и украинская стороны освободят по 1000 военнопленных в рамках достигнутых на переговорах договорённостей.

ВСУ вернули России несколько военнопленных на грани жизни и смерти
ВСУ вернули России несколько военнопленных на грани жизни и смерти

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ОАЭ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar